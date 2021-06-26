Четверо человек пострадали в столкновении грузовика и Lada Kalina под Саратовом

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 25 июня, в 23:55 на 314 км трассы, соединяющей Сызрань и Волгоград в Соколовском МО неподалеку от поворота на Татищево произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Дорогу не поделили Lada Kalina под управлением 41-летней женщины и грузовик марки Iveco с полуприцепом. За его рулем был 39-летний мужчина.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Водительница легковушки, шестилетний, 13-летний и 15-летний ребенок из салона ее авто госпитализированы.
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