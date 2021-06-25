Правительство Саратовской области обозначило условия установки ларьков

Глава Правительства Саратовской области Роман Бусаргин вчера, 24 июня, подписал документ, в котором прописаны условия размещения ларьков и киосков в регионе.

Теперь установка ларьков будет возможна только в соответствии со схемой размещения, утвержденной уполномоченными органами местного самоуправления на основании договоров, заключенных по результатам торгов. Стоимость места также будет определена муниципалитетами.

Договоры будут заключать на срок не меньше срока действия схемы, если меньший промежуток времени не был указан в заявлении о предоставлении права на размещение. Без торгов такие договоры будут продлеваться в том случае, если владелец ларька соблюдал до этого все условия и не допускал нарушений, для этого нужно будет подать соответствующее заявление.

Документ подписал Роман Бусаргин

Места для ларьков распределят на торгах

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