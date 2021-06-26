Синоптики пообещали саратовцам жаркий день с дождем и грозами

В Саратовской области сегодня, 26 июня, ожидается жаркий день с осадками.

- Днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.

Ветер подует с востока и северо-востока со скоростью 4–9 м/с и порывами до 15–20 м/с при грозе.

Температура днем поднимется до +33… +38 градусов.

В 2020 году 26 июня было теплым.

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