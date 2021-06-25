В Саратове журналисты и Greenway облагородили двор с памятником преподавателям СГУ

Журналисты и сотрудники компании Greenway помогли облагородить двор в центре Саратова

В Саратове во дворе дома по адресу: улица М. Горького, 6 состоялась акция «Зеленый двор». Ее проводят издательский дом «Аргументы и Факты» совместно с компанией Greenway в нескольких регионах России.

Местная жительница Маргарита Ремезова поделилась своими мыслями на этот счет:

- Наш дом строился в 1938 году для профессорско-преподавательского состава пединститута. Он давно был в запустении. А то, что сегодня происходит у нас — это настоящее преображение! Мы будем поддерживать эту красоту и заботиться о высаженных цветах и деревьях!

Благоустройство прошло во дворе дома №6 на улице Горького

Двор для проведения акции в Саратове был выбран неслучайно. Дом, который здесь стоит, был построен еще в 1938 году для сотрудников СГУ. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, отсюда всем двором провожали работников на фронт. А после войны установили памятник бойцам, погибшим в боях за Родину. Некогда был здесь и фонтан, но сегодня остался от него только остов. За памятником же ухаживают местные жители и работники СГУ. Но разбить цветники и посадить деревья, подходящие для дворовой территории, самим жителям затруднительно. Вопрос даже не в покупке саженцев. Земля во дворе каменистая, для посадки растений нужно завозить грунт и засыпать клумбы. Что, с учетом возраста многих проживающих в доме, достаточно затруднительно. В этом и помогли саратовцам организаторы акции.

Были закуплены и завезены доски, из которых соорудили клумбы и песочницу. Под деревом у подъезда гранитным щебнем отсыпана зона отдыха, установлена лавка. Закуплены более 50 саженцев, более 10 — крупномерные туи высотой около 2 метров.

Местные жители рады обновлению двора

В работах приняли участие представители саратовского холдинга «Аргументы и Факты» во главе с генеральным директором Марией Усовой, компания Greenway, а также депутаты Саратовской областной думы Евгений Ковалёв и городской думы Валерий Козлов. Помогали и жители дома.

- Это отличная акция, спасибо организаторам за ее проведение и за приглашение. Двор преобразился. Порадуются этому не только жители дома по улице Горького, 6, но и соседних, двор-то общий. Радует, что сами жители принимают активное участие и обещают ухаживать за растениями. Хочу сказать, что мы проводили акции во время избирательной кампании, сейчас проводим. И всегда стараемся привлекать жителей. Везде есть активные люди, которые готовы помочь, участвуют в работах. Это важно. Без общего участия не будет порядка в каждом подъезде, каждом дворе. И потом уже — в городе, области, стране, — считает Валерий Козлов.

Своими впечатлениями поделилась представитель компании Greenway Елена Колегова

- Я рада, что компания смотрит не только на продвижение своих продуктов, но работает гораздо глобальнее, шире: это экология дома, влияние через каждого человека на планету. Обеими руками за, что компания поддерживает социальные проекты. Экология она же не может быть отдельным предметом, это широкое понятие. Мы в том мире, когда по другому не можем, надо уже смотреть, что мы оставим нашим детям.

Поэтому я откликнулась сразу, как только компания объявила, что вместе с АиФ участвует в таком проекте, я вызвалась приехать в Саратов.

Это первая акция, совместная с АиФ. Саратов третий город, всего выбрано десять. Но, насколько я знаю, компания готова увеличить масштаб.

Мне очень нравится как здесь посажено, как и что подобрано, сразу чувствуется, что работал флорист, ландшафтный дизайнер. Нравится, что это не однолетники, а на много лет вперёд высажена зелень, — отметила Елена Колегова.

Депутат облдумы Евгений Ковалев также поучаствовал в посадке саженцев.

- Очень символично, что благодаря таким инициативным людям, как команда «Аргументов и фактов» и Greenway, благоустраиваются саратовские дворы. Таки общественные инициативы помогают сделать жизнь жителей города комфортнее. Ведь, что для нас важно, чтобы заходя во двор после тяжелого трудового дня можно было увидеть уютный благоустроенный двор. Конечно, сегодня много делается правительством для этого. Но активная поддержка граждан очень важна.

Второй момент — благоустройство территории вокруг памятника сотрудникам СГУ, которые погибли на фронте. Очень символично, что это произошло в те дни, когда мы вспоминаем о том, что 80 лет назад на нашу землю напал враг. Мы помним о подвиге наших людей. Организаторы акции своими делами еще раз подтвердили это, — сказал Евгений Ковалев.

Пару слов об акции сказала генеральный директор «АиФ-Саратов» Мария Усова.

- Наша редакция — это часть большой системы издательского дома «Аргументы и Факты». Мы с радостью поучаствовали в федеральном проекте. Сегодня приняли эстафету у Иркутска. Двор для озеленения, который мы выбрали вместе с Greenway в Саратове, — непростой. Мы здесь не только занимаемся экологией двора, но и в некотором роде экологией памяти. Мы не только создали клумбы и высадили деревья у дома, но и благоустроили территорию памятника, которые здесь же находится. Он установлен в честь погибших в Великой Отечественной войне работников, преподавателей и студентов института, которые уходили на фронт отсюда, из этого двора. Многие из них в него уже не вернулись. Поэтому мы считаем эту акцию правильной и будем продолжать ее, — прокомментировала Мария Усова.

После мероприятия участников накормили тортом

После завершения работ участники акции по благоустройству устроили чаепитие с тортом.

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