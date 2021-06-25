Более 370 миллионов выделили на переселение жителей аварийных домов Летки в Энгельсе

В скором времени в бюджет Саратовской области поступят средства на переселение жителей аварийных домов Летки в Энгельсе Саратовской области. Сегодня, 25 июня, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении этих денег из резервного фонда федерального Правительства.

- 373,8 млн рублей будет направлено в бюджет Саратовской области. Средства пойдут на переселение до 31 декабря 2021 года граждан из аварийного жилищного фонда на территории Летного городка в Энгельсе, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Расселить планируют порядка 218 квартир в шести аварийных домах.

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