В Саратовской области раньше срока начали уборку урожая

В Саратовской началась уборочная кампания по урожаю.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, из-за погодных условий она началась на 20 дней раньше обычного.

Самыми первыми на уборку вышли механизаторы «МТС Ершовская» в Дергачевском районе.

Планируется, что в этом году в области удастся собрать не менее 6 млн тонн зерна.

- Нынешний год оказался сложным – затяжная весна, потом период обильных осадков, сейчас – аномальная жара. Несмотря на это, уже сегодня видно, что урожай хороший, — отметил губернатор Валерий Радаев.

Он пожелал аграриям крепкого здоровья, успехов и уверенности в своих силах.

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