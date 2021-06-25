В Заводском районе снесут объект культурного наследия, в котором планировали реконструкцию

Ещё два дома в Заводском районе Саратова признали аварийными. Один из них перед этим исключили из списка объектов культурного наследия.

Постановление о признании аварийными дома №10 на проспекте Энтузиастов и №25 на улице Азина 22 июня подписал мэр Саратова Михаил Исаев. Жильцам дома на проспекте Энтузиастов дали три месяца на выселение.

Первый из домов, четырехэтажка постройки 1930-х годов, находится напротив стадиона «Волга». А второй, на Азина, раньше числился в списке объектов культурного наследия. Первоначально в здании планировали провести реконструкцию, но в итоге решили снесли.

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