Съезд ЛДПР утвердил кандидатов от Саратовской области на выборы в Госдуму

На съезде ЛДПР сегодня, 25 июня, утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму по одномандатным округам. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Пьяных в своем канале.

По 163 Саратовскому округу выдвигается Дмитрий Пьяных.

По 164 Балаковскому округу — Максим Рамих.

По 165 Балашовскому округу — Олег Мещеряков.

По 166 Энгельсскому округу — Станислав Денисенко.

Напомним, также КПРФ утвердила кандидатов на выборы, а еще ранее — партия «Единая Россия».

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