Около Энгельса в Шумейке утонула женщина

На Волге утонула женщина Фото: Саратовская областная служба спасения

В районе села Шумейка Энгельсского района сегодня днем, 25 июня, утонула женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, сигнал о происшествии на Волге поступил около 13:20.

Водолазы достали тело 42-летней женщины и передали следователям.

На месте также работает полиция. Обстоятельства выясняются.

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