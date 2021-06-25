Около Энгельса в Шумейке утонула женщина

На Волге утонула женщина
Фото: Саратовская областная служба спасения
В районе села Шумейка Энгельсского района сегодня днем, 25 июня, утонула женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, сигнал о происшествии на Волге поступил около 13:20.
Водолазы достали тело 42-летней женщины и передали следователям.
На месте также работает полиция. Обстоятельства выясняются.
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