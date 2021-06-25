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Общество25 июня 2021 14:04

На трамвайной остановке у Детского парка в Саратове сносят ларьки

Об этом сообщил очевидец
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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У Детского парка сносят ларьки

У Детского парка сносят ларьки

Возле Детского парка в Саратове продолжается снос ларьков. Очевидец прислал фотографии с места событий.

На прошлой неделе снесли несколько павильонов на трамвайной остановке «Детский парк». Сегодня, 25 июня, демонтаж стал продвигаться быстрее. Уже снесли большую часть.

На снимках видно, что при сносе задействована техника. В частности, трактор и экскаватор.

Напомним, в начале месяца незаконные ларьки сносили на 3-й Дачной.

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