На трамвайной остановке у Детского парка в Саратове сносят ларьки

У Детского парка сносят ларьки

Возле Детского парка в Саратове продолжается снос ларьков. Очевидец прислал фотографии с места событий.

На прошлой неделе снесли несколько павильонов на трамвайной остановке «Детский парк». Сегодня, 25 июня, демонтаж стал продвигаться быстрее. Уже снесли большую часть.

На снимках видно, что при сносе задействована техника. В частности, трактор и экскаватор.

Напомним, в начале месяца незаконные ларьки сносили на 3-й Дачной.

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