Саратовские чиновники объяснили холодную воду в горячих кранах работами на СарГРЭС

Администрации Волжского и Фрунзенского районов Саратова ответили на публикацию «КП-Саратов» о проблемах с горячей водой.

Напомним, к нам в редакцию обратились три читательницы, которые рассказали, что у них горячей воды либо нет, либо приходится спускать ее по 15–20 минут, иначе течет холодная.

Чиновники пишут, что необходимость подолгу сливать воду связана с работами на СарГРЭС. Из-за этого горячее водоснабжение осуществляется без циркуляции. Сколько продлятся работы, в администрациях не уточнили.

- Низкие параметры теплоносителя также могут быть вызваны застоем воды в трубах в часы менее активного разбора, — отметили в администрации Фрунзенского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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