Две дороги в Пугачеве переведут на областной уровень

В Пугачеве приступили к ремонту дорог
Спикер Госдумы Вячеслав Володин четвертый день работает в Саратовской области. Сегодня, 25 июня, политик посетил Пугачев. Во время прошлых встреч с местными жителями депутату рассказывали о проблемах с дорогами и тротуарами.
- В этот раз обсудили решение дорожных вопросов. Работы по ремонту дороги к жилому массиву начнутся в ближайшее время. Средства на это поступят на следующей неделе, — говорится в сообщении в Telegram-канале сторонников Володина. Также уточняется, что две дороги города переведут на областной уровень. Это даст возможность перенаправить деньги на ремонт других участков.
Помимо прочего, в Пугачеве уже начинается ремонт тротуаров. Зимой приступят к разработке второго этапа создания пешеходных дорожек во всем городе.
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