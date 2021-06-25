Две дороги в Пугачеве переведут на областной уровень

В Пугачеве приступили к ремонту дорог

Спикер Госдумы Вячеслав Володин четвертый день работает в Саратовской области. Сегодня, 25 июня, политик посетил Пугачев. Во время прошлых встреч с местными жителями депутату рассказывали о проблемах с дорогами и тротуарами.

- В этот раз обсудили решение дорожных вопросов. Работы по ремонту дороги к жилому массиву начнутся в ближайшее время. Средства на это поступят на следующей неделе, — говорится в сообщении в Telegram-канале сторонников Володина. Также уточняется, что две дороги города переведут на областной уровень. Это даст возможность перенаправить деньги на ремонт других участков.

Помимо прочего, в Пугачеве уже начинается ремонт тротуаров. Зимой приступят к разработке второго этапа создания пешеходных дорожек во всем городе.

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