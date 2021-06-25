В Балакове спустили на воду судно для Северного флота

На воду с территории судоремонтного завода в Балакове Саратовской области спустили на воду ледовый катер. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня важное событие для нашей области. В Северный флот поступит современное судно ледового класса «Юрий Бабаев».

Горжусь тем, что обеспечивать безопасность судов на Севморпути пути поможет обеспечить катер, построенный нашими балаковскими судостроителями. Судоремонтный завод — один из старейших в области, ему уже более ста лет. Отмечу, главное достояние завода — это люди. Опытные профессионалы, настоящие мастера своего дела. Спасибо им за их труд, — написал Панков.

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