Транспортные полицейские в Саратове рассказали о коррупции будущим студентам МВД

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Саратове сотрудники транспортной полиции встретились с абитуриентами, поступающими в вузы системы МВД России.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, мероприятие на стадионе «Спартак» прошло в рамках акции «Правовые основы безопасного поведения несовершеннолетних», цель которого — повышение правовой грамотности несовершеннолетних.

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Юрисконсульт правовой группы линейного управления Виктория Бурдейная рассказала ребятам о понятии «коррупция», об ответственности за получение и дачу взятки, объяснила куда можно сообщить о любом факте коррупции. Школьникам раздали памятки о безопасности использования банковских карт, рассказали о новых способах телефонного мошенничества.

После беседы у ребят проверили уровень физической подготовки перед поступлением в вузы и дали рекомендации.

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