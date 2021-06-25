В июле в Саратове откроют приют для животных

Вчера, 24 июня, прошла встреча председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина и представителей некоммерческих организаций в новом приюте для бездомных животных в Саратове.

Как сообщил Бусаргин в своем телеграм-канале, сейчас в приюте, который построен благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину, завершается благоустройство. Он уже готов к приему кошек и собак.

Вскоре выберут некоммерческую организацию, которая будет управлять объектом. Уже три НКО подали заявки. Из них до 2 июля выберут одну по критериям, которые разработает Управление ветеринарии. При этом оплачивать расходы на коммунальные ресурсы будет муниципалитет.

До 12 июля планируется передать приют в пользование.

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