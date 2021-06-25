Покровчанин за день развратил четырех девочек младше 10 лет

Суд вынес приговор педофилу из Энгельса Саратовской области. 57-летнего мужчину судили за четыре случая домогательств к девочкам, которым не исполнилось даже 10 лет.

Следствием и судом установлено, что днем 5 июля 2020 года мужчина заметил неподалеку от одного из домов на улице Халтурина трех девочек, одной из которых на тот момент было семь лет, а двум — по шесть. Убедившись, что поблизости никого нет, мужчина совершил в отношении детей действия сексуального характера. Одна из потерпевших рассказала о произошедшем маме. Женщина обратилась в полицию.

В тот же день, уже вечером, около 19 часов, покровчанин у дома на улице Горького совершил аналогичные действия в отношении девятилетней девочки. На следующий день, там же, мужчина повторил то же с этой же девочкой.

- Следователям СК удалось установить психологический контакт с детьми, получить сведения о мужчине, совершившем в отношении них противоправные деяния. Далее сотрудники МУ МВД России «Энгельсский» по Саратовской области организовали комплекс оперативных мероприятий, в короткий срок установили личность злоумышленника и доставили его к следователю, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Несмотря на то, что мужчина вину так и не признал, суд приговорил его к 12,5 года строгого режима.

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