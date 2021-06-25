В Саратовской области сгорели два жилых дома

В селе Быков Отрог сгорел деревянный дом Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области вчера, 24 июня, случилось два пожара в жилых домах.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании в двухэтажном доме в селе Селезниха Пугачевского района поступил в 17:36. Его тушили три пожарных расчета. Площадь возгорания составила 90 кв. м.

Через час, в 18:40 поступил сигнал о пожаре в селе Быков Отрог Балаковского района. Там загорелся частный деревянный дом, и огонь раскинулся на площади 100 кв. м. Возгорание тушили три расчета МЧС.

По предварительным данным, оба пожара произошли из-за неправильной эксплуатации электроприборов.

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