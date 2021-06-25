Дефицит бюджета Саратова превышает миллион рублей

В эти минуты в Саратовской городской думе проходит заседание, на котором подняли вопрос дефицита бюджета.
В этом году общий объем поступлений в городской бюджет составил более 24 млн 116 тыс. рублей. Потратил Саратов свыше 25 млн 176 тыс. рублей.
Таким образом, дефицит бюджета Саратова составил более 1 млн. 60 тыс. рублей.
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