В Алгае директор лицея подписал контракты на 4 млн рублей и схлопотал уголовное дело

В Александровом Гае на директора политехнического лицея завели уголовное дело за служебный подлог.

- В 2019 году руководителю учебного заведения предоставили 4 млн рублей стипендий. На эти деньги он заключил договоры на замену окон и дверей. Однако проверка показала, что работы выполнены не были. При этом в декабре 2020 года директор лицея подписал акты о приемке и более 1 млн рублей ушло исполнителям, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Следователи возбудили уголовное дело за служебный подлог. Расследование продолжается.

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