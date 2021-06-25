Снова рекорд: 10 саратовцев погибли от коронавируса

За прошедшие сутки в Саратовской области скончались ещё 10 пациентов с коронавирусом. Это максимально отмечаемое количество за всё время пандемии.

- От осложнений новой коронавирусной инфекции скончались семеро мужчин и три женщины в возрасте от 60 до 97 лет, — сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, за минувший день в области выявлены 128 новых случаев заражения COVID-19.

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