«Единая Россия» помогла открыть пожарный пост в Энгельсском районе

Сегодня состоялось торжественное открытие пожарного депо в селе Безымянное Энгельсского района. Строительство стало возможным благодаря реализации местного партийного проекта «Единой России» «Пожарное депо».

На церемонии открытия присутствовали глава Энгельсского района Алексей Стрельников, сенатор Российской Федерации Олег Алексеев, глава Безымянского муниципального Образования Елена Услонцева, секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов, а также представители спасательных служб.

- Новый противопожарный пост будет способствовать более профессиональному и оперативному реагированию на пожары и иные чрезвычайные происшествия. Открытие новых депо особенно важно для населенных пунктов с высокой плотностью деревянной застройки, что значительно повышает риск возгораний. Сейчас, в пожароопасный период, как никогда необходимо заботиться о безопасности жителей и их имущества, — прокомментировал Дмитрий Плеханов.

После окончания официальной части состав пожарного поста осмотрел и опробовал в действии новую технику. Сейчас в распоряжении пожарного расчета находится два автомобиля.

- В новом опорном пункте созданы все необходимые условия для эффективного и комфортного несения службы пожарными. Соответственно, увеличивается вероятность своевременного реагирования и спасения человеческих жизней, — отметила Елена Услонцева.

Отметим, что до конца года в рамках проекта «Пожарное депо» в Энгельсском районе планируется открытие еще двух новых станций.