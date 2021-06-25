В центре Саратова на несколько дней закрыли два перекрестка

Для проведения плановых ремонтных работ на тепловых сетях на несколько дней будет закрыто движение транспорта на двух участках в центре Саратова.
ПАО «Т Плюс» уточнили, где не удастся проехать:
сегодня в 10 утра уже закрыли перекресток улицы Горького с Рабочим переулком;
завтра в 10 утра ограничат движение на перекрестке улиц Радищева и Чернышевского.
Ориентировочно работы продлятся до 8 утра 28 июня.
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