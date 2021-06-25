Светлана Цветайло: Выходные в Саратовской области будут жаркими

Саратовцев ждут жаркие выходные Фото: Екатерина Семенова

Замруководителя Поволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов» о погоде в Саратовской области на выходные и следующую неделю.

В субботу и воскресенье в регионе сохранится жара. Средние значения температуры, по словам синоптика, превышают норму на 5–9 градусов. Ночью по районам ожидают от 19 до 24 градусов, в низинах — 14–18, а в Саратове — 18–20

Днем в большинстве районов будет от 34 до 35 градусов тепла, но в Левобережье обещают до 37–39.

- Ежедневно днем в северных и восточных районах пройдут локальные грозовые дожди ливневого характера с небольшой площадью распространения. Жители одного населенного пункта могут иметь даже разные представления о погоде, настолько дожди будут локальными, — рассказала Цветайло, уточнив, что при выпадении осадков температура будет понижаться до +25… +29 градусов.

Ветер слабый, переменных направлений – от 2 до 7 м/с. При грозах обещают шквалистые усиления до 15–20 м/с.

- Характер погоды способствует сохранению чрезвычайной пожарной опасности. Сниматься она будет локально, в местах, где идет дождь, — предупредила синоптик.

Светлана Цветайло рассказала, что жара закончится к середине следующей недели:

- Сильного послабления, поскольку середина лета, пока не предвидится. В середине следующей недели температура будет на рубеже 29-30 градусов. Сначала похолодание придет в Правобережье, а после распространится по всей территории области.

Температура воды в Волге в районе Саратова на сегодняшнее утро составила 23,6 градуса выше нуля.

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