В Саратовской области еще две выпускницы сдали ЕГЭ на 200 баллов

Полина Дьякова и Анна Сахарова

В Саратовской области еще две выпускницы сдали ЕГЭ в 2021 году на 200 баллов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, стали известны результаты экзаменов по физике и истории. Первый предмет сдавали более 2,5 тыс. человек, второй — свыше 1,8 тыс.

- Хочу отметить, что еще две выпускницы области получили 200 баллов на ЕГЭ. Полина Дьякова из Лицея прикладных наук имени Д. И. Трубецкова получила максимальные баллы на госэкзаменах по русскому языку и физике. Анна Сахарова из гимназии №8 Энгельсского района знает в совершенстве историю и литературу, — рассказал и. о. министра образования Михаил Орлов.

На 100 баллов ЕГЭ по истории написали четыре выпускника из средних школ №4 Маркса, № 14 Пугачева и гимназии № 8 Энгельсского района.

Без единой ошибки физику сдали три 11-классника: из Лицея прикладных наук имени Д. И. Трубецкова, гимназии №4 и средней школы №6.

Напомним, ранее Ксения Бердинских из Медико-биологического лицея сдала ЕГЭ по русскому языку и химии на 100 баллов, а Сергей Ребров без ошибок написал экзамены по русскому языку и математике профильного уровня.

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