В центре Саратова Nexia сбила пешехода: разыскиваются свидетели

Разыскиваются свидетели ноябрьского ДТП в Саратове, в котором пострадал человек.

- Около 6 утра 8 ноября 2020 года у дома №129/133 по Московской Daewoo Nexia наехала на пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Теперь следователи отдела по расследованиею ДТП разыскивают очевидцев наезда. Откликнуться можно по телефону 99-46-88 или по адресу: Саратов, ул. Чернышевского, 88, кабинет № 804/2.

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