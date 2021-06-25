Саратовский ФСИН: все отказавшиеся от еды заключенные – нарушители режима

В УФСИН Саратовской области прокомментировали ситуацию с 15-ю отказавшимися от еды заключенными балашовского ЛИУ-3. Напомним, сегодня стало известно об очередной голодовке в медучреждении. В конце мая заключенные уже отказывались от еды и причиняли себе увечья. Их родственники объяснили это жестоким обращением, крысами в камерах и тем, что их заставляют мыться в одной бане с больными туберкулезом.

- 23.06.2021 во время проведения ужина в ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области ряд осужденных, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в штрафном изоляторе и запираемых помещениях, отказались принимать приготовленную в столовой учреждения пищу. На сегодняшний день все осужденные принимают пищу по распорядку дня, - сообщили правоохранители.

Во ФСИН причиной отказа от еды назвали нежелание осужденных за тяжкие преступления соблюдать условия режима и требование привилегий.

- В ходе неоднократных проверок, в том числе с участием представителей общественности, фактов некачественного оказания медицинской помощи, несоответствия питания установленным нормам не выявлено, на все поступающее в учреждение продовольствие имеются документы, подтверждающие качество, - утверждают во ФСИН, отмечая, что им жалоб на содержание заключенных не поступало.

Сейчас ЛИУ работает в штатном режиме. Ведется проверка.

Уполномоченная по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова сможет прокомментировать ситуацию, когда приедет на работу. Об этом сообщили в её секретариате.

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