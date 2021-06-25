Торопливый брат водителя на саратовской трассе пытался подкупить инспектора Ространснадзора

Мужчина пытался передать инспектору взятку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачеве Саратовской области будут судить 33-летнего мужчину за покушение на дачу взятки должностному лицу.
- По данным следствия, днем 5 мая 2021 года сотрудник Ространснадзора остановил в Пугачеве на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград грузовик, перевозивший скот. Инспектор углядел ряд административных правонарушений и стал составлять протоколы. Чтобы ускорить процесс, 33-летний брат водителя попытался передать деньги должностному лицу, но тот отказался, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.
Действия нарушителя пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Свою вину он признал, его отправили под домашний арест, а дело — в суд.
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