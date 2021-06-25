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Общество25 июня 2021 9:08

При сносе дома в Саратове тяжелая техника разворотила асфальт

Новое дорожное покрытие прослужило меньше года
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Асфальт повредила тяжелая техника. Фото из соцсетей

Асфальт повредила тяжелая техника. Фото из соцсетей

В Заводском районе Саратова при сносе аварийного дома разворотили асфальт.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Как сообщила в социальных сетях очевидец Ольга Буякова, инцидент произошел на Барнаульской, 10. Организация, сносящая здание, тяжелой техникой испортила асфальт.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

При этом, по словам женщины, новое дорожное покрытие уложили только осенью прошлого года.

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