Число новых заболевших коронавирусом в Саратовской области ежедневно растет — уже 128

За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрированы 128 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего в регионе зафиксированы 65 576 случаев COVID-19. Выздоровели 62 404 человека, за прошедший день – 115.

Распределение новых случаев по территории области следующее: Саратов — 55, Энгельсский район — 16, Балаковский — 13, Балашовский — девять, Новоузенский, Саратовский — по четыре, Аркадакский, Марксовский, Романовский, Самойловский — по три, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Новобурасский, Питерский, Татищевский — по два, Дергачевский, Советский, п. Светлый — по одному.

У 60 человек выявили пневмонию. Девять пациентов переносят заболевание бессимптомно.

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