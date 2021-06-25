В Саратове разыскивают пожилую женщину в светло-коричневом платье

В Ленинском районе Саратова вчера, 24 июня, пропала 61-летняя Ольга Лосева (Любимова).
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», женщина ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светлые с проседью, короткая стрижка, глаза голубые.
На момент пропажи она была предположительно одета в светло-коричневое платье.
Возможен сбор волонтеров, для них есть автономные задачи.
Если вы видели Ольгу Лосеву, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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