В Саратове разыскивают пожилую женщину в светло-коричневом платье

В Ленинском районе Саратова вчера, 24 июня, пропала 61-летняя Ольга Лосева (Любимова).

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», женщина ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светлые с проседью, короткая стрижка, глаза голубые.

На момент пропажи она была предположительно одета в светло-коричневое платье.

Возможен сбор волонтеров, для них есть автономные задачи.

Если вы видели Ольгу Лосеву, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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