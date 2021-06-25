Возможны громкие отставки: заключенные ЛИУ-3 вновь объявили голодовку

В минувшую среду, 23 июня, 15 заключенных третьего лечебно-исправительного учреждения Балашова Саратовской области вновь объявили голодовку. Напомним, 24 мая мы писали о том, как пациенты ЛИУ-3 отказывались есть и причиняли себе различные увечья. Их родственники объяснили ситуацию в обращении — осужденные жалуются на крыс в камерах, плохое освещение, грубость со стороны сотрудников ФСИН и медперсонала и то, что их заставляют мыться в одной бане с больными туберкулезом.

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова подтвердила в разговоре с «Известиями» факт объявления голодовки:

- Я отправила в учреждение своего представителя, который сейчас опрашивает заключенных и выясняет причины акции, — сказала Сухова.

После первой голодовки в СПЧ обещали взять ситуацию под контроль. После нескольких проверок руководитель ЛИУ-3 Олег Мартовецкий был уволен. Об этом изданию рассказал член СПЧ Александр Брод.

До этого в область из Москвы приезжали сотрудники управления собственной безопасности ФСИН. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что проверка коснулась ещё одного проблемного учреждения — ОТБ-1 в Саратове. Уточняется, что оттуда поступало много жалоб на пытки, заведены уголовные дела.

В СПЧ считают, что после проверок в регионе могут произойти громкие отставки.

Оперативно связаться с уполномоченной Надеждой Суховой не удалось — в секретариате сказали, что она сможет прокомментировать ситуацию, когда приедет на работу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.