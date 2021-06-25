В Балашовском районе четыре человека пострадали в опрокинувшейся в кювет иномарке

В Балашовском районе Саратовской области вчера вечером, 24 июня, произошла авария.

- В 22:40 на 522-м км автоподъезда к Саратову от трассы М-6 «Каспий» 38-летний водитель «Лады Ларгус» съехал в кювет по пути в сторону села Старый Хопер, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадали четыре человека. Водителю и 24-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение, 18-летнюю девушку госпитализировали, а 23-летнему пассажиру оказали разовую медпомощь.

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