Десятки домов в Заводском районе остались без холодной воды

Сегодня, 25 июня, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду.
В ООО «КВС» уточнили, что отключение связано с ремонтом труб на Огородной, 87а.
Примерно до шести вечера воды не будет у жителей:
Огородной, 87Б, 89;
1-го Прессового проезда, 3а, 3Б;
4-го Нагорного проезда, 28;
2-го Огородного, 27, 29;
Также ограничат подачу холодной воды в частных домах в квадрате улиц: 1-й Прессовый проезд — 11-я Нагорная — Самарская — 3-й Нагорный проезд.
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