Десятки домов в Заводском районе остались без холодной воды

Сегодня, 25 июня, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду.

В ООО «КВС» уточнили, что отключение связано с ремонтом труб на Огородной, 87а.

Примерно до шести вечера воды не будет у жителей:

Огородной, 87Б, 89;

1-го Прессового проезда, 3а, 3Б;

4-го Нагорного проезда, 28;

2-го Огородного, 27, 29;

Также ограничат подачу холодной воды в частных домах в квадрате улиц: 1-й Прессовый проезд — 11-я Нагорная — Самарская — 3-й Нагорный проезд.

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