Более 100 управляющих организаций Саратова своевременно оплачивают услугу по вывозу мусора

Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» провели мониторинг собираемости платы за услугу по обращению с ТКО среди управляющих организаций. По результатам был сформирован рейтинг, который учитывает прозрачность начислений, отсутствие задолженности и уровень собираемости. Для этого была проанализирована платежная дисциплина 189 УК, 401 ЖСК и 387 ТСЖ г. Саратова по состоянию на 1 июня текущего года.

В итоговый список вошли 113 самых добросовестных компаний, где первые места по районам были отданы организациям, которые имеют высокий и стабильный уровень собираемости. В Волжском районе Саратова лидирует ТСЖ «Олимп», в Заводском — ТСЖ «Целинник», в Кировском — ТСЖ «Уютный дом», в Ленинском районе — ЖСК «Металл», в Октябрьском — ТСЖ «Советская, 23/25», во Фрунзенском — ЖСК «Аленушка-77».

- Добросовестных управляющих организаций становится все больше. За последние полгода список увеличился на 13%. Приятно фиксировать положительную динамику среди компаний, для которых одним из ключевых принципов работы является своевременная оплата коммунальных услуг. Такой подход — отличный пример того, как УК выполняет свои обязанности, честно и открыто взаимодействуя с жильцами, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, что с управляющими организациями, накапливающими задолженность, специалистами регоператора ведется претензионный характер работы. Уточнить информацию о способах погашения задолженности представители управляющих компаний могут обратившись в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

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