Николай Панков рассказал о школе с бассейном, которые появятся в Иволгино

Фото из канала Николая Панкова

Депутат Госдумы Николай Панков рассказал в своем Telegram-канале «Пара слов» о выделении финансирования на строительство школы в Иволгино Саратовской области.

Уточняется, что учебное заведение будет рассчитано на 825 мест. Проект утвердило Минпросвещения РФ. В этом году в Иволгино поступит 334,6 миллионов рублей. Такая же сумма – в 2022.

- И дети, наконец, смогут учиться в современной школе с бассейном, расположенной рядом с домом. А не ездить на занятия в соседний поселок, - пишет Панков.

Политик уточнил, что все работы будут вестись под общественным контролем. Детали его организации Панков позднее обсудит с местными жителями.

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