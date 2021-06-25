В селе Федоровского района мужчина попытался зарезать собутыльника, а потом свалил вину на друга

В Федоровском районе Саратовской области будут судить 37-летнего местного жителя, ранее уже имевшего проблемы с законом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в покушении на убийство.

Следствие полагает, что в ночь на 24 февраля он распивал спиртное у себя дома в селе Долина. Компанию ему составляли двое приятелей. Когда один из гостей лег спать, хозяин остался наедине со вторым, с которым ранее отбывал срок в одной колонии.

Беседа перетекла в конфликт: гость обвинил хозяина, что в колонии тот доносил на заключенных. Оскорбленный обвинениями, мужчина предложил выйти во двор для разборок.

Там они подрались, 37-летний хозяин схватил нож и не менее восьми раз ударил обидчика по телу.

После этого он разбудил спящего друга и заявил родственникам, живущим поблизости, что именно тот ранил человека. Впоследствии он раскаялся и сознался.

Пострадавший был госпитализирован, его жизнь удалось спасти, однако врачам пришлось ампутировать ему селезенку.

Уголовное дело направлено в суд.

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