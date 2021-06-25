Мужчина нашел на даче под Саратовом мертвую сожительницу

Тело было найдено в дачном домике на Сокурском тракте Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе погибла 57-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее труп обнаружил сожитель 24 июня на кухне дачного дома в СНТ «Восход-2000» по Сокурскому тракту.

Следователь СК и судебно-медицинский эксперт осмотрели место ЧП. Оказалось, что на ногах, голове и груди погибшей имелись ссадины и кровоподтеки. Для установления точной причины смерти назначено исследование.

После проверки будет принято доследственное решение.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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