Алимова: У Бондаренко невысокие шансы против Володина

Ольга Алимова

Первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова, объяснила решение выдвинуть на выборы в Госдуму саратовского коммуниста Николая Бондаренко не по тому округу, где будет избираться Вячеслав Володин.

По мнению Алимовой, у Бондаренко нет шансов выиграть выборы против Володина, а КПРФ четко рассчитывает шансы каждого из- своих кандидатов на победу.

- Бондаренко пойдет по Балашовскому округу, где есть шансы завоевать одномандатный округ <...> Вам, журналистам, повеселиться, а нам нужен мандат, - цитирует ТАСС Ольгу Алимову, Она добавила также, что Володин действительно много работает в Саратовской области, где «он известен, уважаем».

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, один из самых медийно-раскрученных представителей КПРФ ранее говорил, что готов выступить в одном округе с Володиным.

Спикер Госдумы в свою очередь, заявлял, что Бондаренко должен выполнить свои обещания по выдвижению.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует баллотироваться по Саратовскому одномандатному округу номер 163, съезд КПРФ отправил Бондаренко в Балашовский округ №165 Саратовской области.

Кто кому из ЕР и КПРФ будет противостоять в одномандатных округах Саратовской области "КП-Саратов" писала ранее.

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