Подписано соглашение о возможном присоединении Усть-Курдюма к Саратову

Подписано соглашение. Фото из Инстаграм Михаила Исаева

Сегодня, 24 июня, между главой Саратова Михаилом Исаевым и общественным советом села Усть-Курдюм подписано соглашение о возможном объединении.

Как сообщил глава города на своей странице в Инстаграм, документ разрабатывали в результате многодневного обсуждения с общественным советом села.

В случае объединения статус сельских населенных пунктов на присоединяемой территории не будет меняться, льготы жителей сохранятся, а при освоении и развитии территории в первую очередь будут учитывать сложившуюся жилую застройку, производить зонирование и планирование территории с учетом интересов жителей и экологических требований.

Напомним, ранее к Саратову присоединились Синенькие, Рыбушка, Багаевка, Красный Текстильщик.

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