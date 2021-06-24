Саратовчанка взяла 1,5 млн рублей в кредит и вложила в биржу

В Октябрьском районе Саратова 46-летняя местная жительница попалась на уловку мошенников.

- Ей позвонил неизвестный, представился Дмитрием и предложил заняться инвестированием. Безработная женщина согласились, для этого она взяла в кредит 1,5 млн рублей и перевела их частями, чтобы начать зарабатывать на бирже, —

После всех переводов она осознала, что случилось, и пошла в полицию, где завели уголовное дело за мошенничество.

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