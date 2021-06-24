Суд принял решение пересмотреть оправдательный приговор по делу саратовской экс-министра

Лариса Кузнецова

Сегодня, 24 июня, в Саратовском областном суде рассмотрели апелляцию по делу бывшей замминистра экономического развития – председателя комитета по информатизации региона Ларисы Кузнецовой.

Напомним, 2 апреля Октябрьский районный суд рассмотрел дело Кузнецовой и её супруга Олега Козлова. Женщину признали невиновной в получении взятки, а мужчину – в посредничестве.

Лариса Кузнецова обвинялась в получении более 13,4 млн рублей. Якобы, за эти деньги она должна была покровительствовать бизнесмену, который хотел работать в помещениях Многофункционального центра. Козлов, по версии следствия, был посредником в коррупционном преступлении.

После вынесения приговора прокуратура подала апелляцию. Сегодня суд отменил оправдательный приговор, планируется пересмотреть решение.

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