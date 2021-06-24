В Энгельсе кандидат в мастера спорта по самбо избил полицейского

В Энгельсе будут судить 47-летнего местного жителя за применение насилия к полицейскому.

- Следствие считает, что 28 мая пьяный мужчина, имеющий звание кандидата в мастера спорта по самбо, не стал выполнять требования правоохранителя и ударил его рукой по шее и ногой по телу, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Дело направлено в суд.

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