В Саратове синоптики обещают в пятницу дожди и грозы

В Саратовской области сегодня, 25 июня, ожидается погода с небольшой облачностью, местами будут кратковременные дожди и грозы.

- Ветер северного и северо-восточного направления подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с при грозе, — сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.

Температура днем поднимется до +32… +37 градусов.

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