В Саратове вечером возможна гроза

В Саратовской области продолжается аномальная жара.

- По 28 июня местами по региону ожидается среднесуточная температура выше нормы на 9 и более градусов, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

При этом ночью и днем 25 июня местами по области будут грозы и сильный ветер северного направления с порывами до 15 м/с.

А сегодня вечером, 24 июня, в Саратове возможна гроза.

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