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Происшествия24 июня 2021 15:05

Разбиравшего конюшню саратовца насмерть придавила бетонная балка

Ведется расследование
Дарья Васенина
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Фото регионального СУ СК

Фото регионального СУ СК

Следователи Энгельса Саратовской области занялись уголовным делом по факту гибели 36-летнего местного жителя в селе Прибрежный.

По предварительным данным, 17 июня мужчина разбирал конюшню в Шаловском переулке. Он планировал использовать бетонные балки для своих целей. Для демонтажа он нанимал рабочих и арендовал технику.

18 июня мужчина продолжал разборку железобетонных конструкций. Помогал ему в этом управляющий подъемным краном рабочий. Во время работы одна из балок упала на 36-летнего саратовца. Помогавшие ему рабочие вызвали экстренные службы.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть потерпевшего наступила в результате сочетанной травмы тела, с повреждением костей и внутренних органов, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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