Съезд КПРФ утвердил депутатов по одномандатным округам в Саратовской области

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября 2021 года Фото: Александр Уриевский

На съезде КПРФ, который проходит 24 июня в Москве, выдвинуты кандидаты на выборы в Госдуму по одномандатным округам в Саратовской области.

- Взвесив все «за» и «против» съезд выдвинул по 166 Энгельсскому округу — Алимову О. Н., по 165 Балашовскому округу — Бондаренко Н. Н., по 164 Балаковскому округу — Есипова В. Е., по 163 Саратовскому округу — Анидалова А. Ю., — сообщила в своем телеграм-канале член ЦК и депутат ГД текущего созыва Ольга Алимова.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут по всей стране с 17 по 19 сентября 2021 года.

Ранее своих кандидатов выдвинул съезд «Единой России». По 163 округу будет избираться Вячеслав Володин, по 164 округу — Николай Панков, по 165 округу — Андрей Воробьев, по 166 округу Александр Стрелюхин.

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