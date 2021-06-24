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Общество24 июня 2021 14:50

Анна Попова сообщила об открытии в Саратове центра по подготовке к эпидемиям

Центр будет открыт на базе института «Микроб»
Дарья Васенина
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Анна Попова рассказала о создании в Саратове центра по подготовке к эпидемиям

Анна Попова рассказала о создании в Саратове центра по подготовке к эпидемиям

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 24 июня, стало известно о запланированном на следующий год открытии в Саратове центра по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии, сообщает РИА «Новости».

На конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности» об этом рассказала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Также главный санитарный врач уточнила, что центр будет создан на базе института «Микроб».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что центр создается для распространения опыта команд быстрого реагирования и использования мобильных лабораторий.

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