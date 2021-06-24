Компания «Этажи» организовала централизованную вакцинацию сотрудников от коронавируса

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Коллективную вакцинацию сотрудников и членов их семей организовала компания «Этажи». Акция проходит совместно с учреждениями здравоохранения области и носит сугубо добровольный характер.

Вакцинация от коронавируса для сотрудников саратовского и энгельсского филиалов компании прошла 24 июня.

Вместе с работниками в ней приняли участие члены их семей, все вместе они получили первую часть вакцины от коронавируса.

С медиками энгельсской городской поликлиники №4 была достигнута договоренность о вакцинации в офисе компании. Для ее проведения компания выделила большую переговорную комнату. Все желающие проходили вакцинацию в порядке живой очереди, вакцины предоставляли на выбор. Всего процедуру прошли более ста человек.

Отметим, что вакцинация запланирована в несколько этапов. Сегодня часть сотрудников вакцинировалась сразу, другая часть решила сделать тесты на антитела. Для тех, чьи тесты покажут недостаточное количество антител вакцинация будет проведена позднее.

Напомним, что компания «Этажи» — безусловный лидер на рынке продажи недвижимости как в Саратове, так и в стране в целом.

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- «Этажи» — социально ответственная компания. Как лидер рынка недвижимости мы взаимодействуем с большим количеством людей. Безопасность наших клиентов для нас превыше всего. Мы поддерживаем усилия нашего государства по борьбе с коронавирусом. Компания организовала коллективную вакцинацию сотрудников. Она исключительно добровольная. Отдельно хочу поблагодарить наших медицинских работников. Они оперативно откликнулись на нашу просьбу, приехали и профессионально организовали весь процесс. Спасибо! — прокомментировал акцию Роман Артамонов, директор саратовского филиала компании «Этажи».