В Саратовской области закончилась вакцина «КовиВак»

На прошедшем сегодня, 24 июня, в региональном Минздраве брифинге по вопросам коронавируса рассказали о том, что в Саратовской области закончилась одна из вакцин.

Замминистра Денис Грайфер сообщил, что всего в регион были поставлены 2 340 доз вакцины «КовиВак». На сегодняшний день они закончились.

- Не хочу создавать ажиотаж, но в ряде медорганизаций Энгельса она имелась в наличии на вечер вчерашнего дня, лучше уточнить по телефону горячей линии, — сказал Грайфер и посоветовал привиться другими вакцинами, если этой не будет.

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