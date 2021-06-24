В Саратовской области закончилась вакцина «КовиВак»

На прошедшем сегодня, 24 июня, в региональном Минздраве брифинге по вопросам коронавируса рассказали о том, что в Саратовской области закончилась одна из вакцин.
Замминистра Денис Грайфер сообщил, что всего в регион были поставлены 2 340 доз вакцины «КовиВак». На сегодняшний день они закончились.
- Не хочу создавать ажиотаж, но в ряде медорганизаций Энгельса она имелась в наличии на вечер вчерашнего дня, лучше уточнить по телефону горячей линии, — сказал Грайфер и посоветовал привиться другими вакцинами, если этой не будет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.