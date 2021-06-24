От сопутствующих патологий погибли почти две тысячи больных коронавирусом саратовцев

На прошедшем сегодня, 24 июня, в минздраве Саратовской области брифинге по вопросам коронавируса рассказали о погибших от сопутствующих патологий пациентах с коронавирусом.

Замминистра Денис Грайфер рассказал о том, что в регионе 1 848 человек умерли от сопутствующих патологий.

- Эта статистика доступна. Но мы не озвучиваем ее каждый день, чтобы не пугать людей, — объяснил чиновник.

Также замминистра рассказал, что с 17 июня в области развернули 225 новых коек, на сегодняшнее утро свободно 10% коечного фонда, то есть 174 места. Всего в регионе 1 695 коек. Лекарства для амбулаторного лечения получили 41 618 пациентов. Привились 327 314 человек, пунктов вакцинации в области 96, а также 20 мобильных.

Напомним, от коронавируса за прошедший день скончались еще восемь человек, всего в регионе зафиксированы 1 265 смертей от COVID-19.

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